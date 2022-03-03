Ворог поширює фейк про нібито "капітуляцію та підписання мирного договору з РФ", - СБУ
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБ України.
"Ворог зламав окремі сайти регіональних органів влади і місцевого самоврядування та поширює через них брехню про нібито "капітуляцію та підписання мирного договору з РФ". Заявляємо - це фейк!", - йдеться у повідомленні.
В СБУ наголосили, що окупанти прагнуть дезорієнтувати нас, посіяти паніку, зневірити громадян і схилити наші війська до здачі.
"Керівництво держави разом з народом протидіє російським військам і робить усе можливе для звільнення українських територій від ворога. Всі органи влади, війська, силові та правоохоронні органи стоятимуть до перемоги! Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел! І не поширюйте неперевірені та недостовірні факти – їх продукує ворог. Слава Україні!", - зазначили в СБУ.