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Воллес звернувся до Росії: "Припиніть це! Ви ризикуєте бути ізольованими на найближчі десятиліття"

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Воллес звернувся до Росії: "Припиніть це! Ви ризикуєте бути ізольованими на найближчі десятиліття"
РФ ще не пізно припинити війну в Україні, вважає британський міністр оборони Бен Воллес.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я хотів би сказати Росії: припиніть це. Ще не пізно припинити робити те, що ви робите. Вчинені вами кроки незаконні, і ви ризикуєте бути ізольованими на найближчі десятиліття", - наводять західні ЗМІ у четвер слова британського міністра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні Росія продовжила порушувати суверенітет України, ніхто не має забути цього дня, - міністр оборони Великої Британії Воллес

Я повідомлялося, після розмови з президентом РФ Володимиром Путіним президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Путін прагне захопити всю Україну, і що "найгірше ще попереду".

Топ коментарі

  • Слава Свид
    предлагали же в 2014..сделать заповедник 404
  • Sashko Slastyon
    Пане Воллес, у Вас є сили та засоби це припинити, але Ви цього не робите.
  • Sav UA
    Припиніть це!
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    йому з 2014-го року так казали...І що? Йому похер..
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