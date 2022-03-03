Воллес звернувся до Росії: "Припиніть це! Ви ризикуєте бути ізольованими на найближчі десятиліття"
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РФ ще не пізно припинити війну в Україні, вважає британський міністр оборони Бен Воллес.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я хотів би сказати Росії: припиніть це. Ще не пізно припинити робити те, що ви робите. Вчинені вами кроки незаконні, і ви ризикуєте бути ізольованими на найближчі десятиліття", - наводять західні ЗМІ у четвер слова британського міністра.
Я повідомлялося, після розмови з президентом РФ Володимиром Путіним президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Путін прагне захопити всю Україну, і що "найгірше ще попереду".