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Через обстріл російською артилерією харківського мікрорайону Салтівки горіло 40 будівель, - ДСНС. ФОТО

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Російська артилерія обстріляла в Харкові мікрорайон Салтівка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС в Харківській області.

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"Близько 15:40 російські окупанти здійснили чергову масовану атаку на житлові, так звані "спальні райони" Харкова. Найбільше постраждав від залпів ствольної та реактивної артилерії мікрорайон "Північна Салтівка". Загалом горіло біля 40 багатоквартирних будинків", - йдеться в повідомленні.

Через обстріл російською артилерією харківського мікрорайону Салтівки горіло 40 будівель, - ДСНС 01

Гасіння пожеж ускладнювалось ворожими обстрілами та руйнуванням будівельних конструкцій. Дані щодо загиблих та постраждалих уточнюються.

Напередодні ворожої повітряної атаки зазнало село Яковлівка Мерефянської громади Харківського району. Бомбами зруйновано 45 будинків, а також знищені приватні автомобілі, господарчі споруди. Загинули троє осіб, поранені семеро, врятовано з-під завалів 10 людей.

Через обстріл російською артилерією харківського мікрорайону Салтівки горіло 40 будівель, - ДСНС 02
Через обстріл російською артилерією харківського мікрорайону Салтівки горіло 40 будівель, - ДСНС 03
Через обстріл російською артилерією харківського мікрорайону Салтівки горіло 40 будівель, - ДСНС 04
Через обстріл російською артилерією харківського мікрорайону Салтівки горіло 40 будівель, - ДСНС 05
Через обстріл російською артилерією харківського мікрорайону Салтівки горіло 40 будівель, - ДСНС 06

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Топ коментарі

  • буков
    Пипець, бідні люди.
  • Валя Павленко
    Господи, ми так переживаємо за вас......
  • Александр Р 5690b569
    А коли їх візьмуть у полон - пускатимуть соплі, що "ми нє зналі, нас абманулі"... Виродки!!!
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