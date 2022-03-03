Через обстріл російською артилерією харківського мікрорайону Салтівки горіло 40 будівель, - ДСНС. ФОТО

Російська артилерія обстріляла в Харкові мікрорайон Салтівка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС в Харківській області.

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"Близько 15:40 російські окупанти здійснили чергову масовану атаку на житлові, так звані "спальні райони" Харкова. Найбільше постраждав від залпів ствольної та реактивної артилерії мікрорайон "Північна Салтівка". Загалом горіло біля 40 багатоквартирних будинків", - йдеться в повідомленні.

Гасіння пожеж ускладнювалось ворожими обстрілами та руйнуванням будівельних конструкцій. Дані щодо загиблих та постраждалих уточнюються.

Напередодні ворожої повітряної атаки зазнало село Яковлівка Мерефянської громади Харківського району. Бомбами зруйновано 45 будинків, а також знищені приватні автомобілі, господарчі споруди. Загинули троє осіб, поранені семеро, врятовано з-під завалів 10 людей.









