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Якщо нас не стане, далі буде Латвія, Литва, Естонія, Молдова, Грузія, Польща. Так вони йтимуть до Берлінської стіни, - Зеленський про агресію РФ

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Якщо нас не стане, далі буде Латвія, Литва, Естонія, Молдова, Грузія, Польща. Так вони йтимуть до Берлінської стіни, - Зеленський про агресію РФ
Якщо Україна не встоїть проти російської агресії, вона пошириться на інші країни Європи.

Про це сьогодні президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування із представниками західних ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо Україна не зупинить все це, якщо весь світ не об'єднається, ...Після України, якщо нас не дай Бог не стане, далі буде Латвія, запам'ятайте Литва, Естонія, Молдова, далі буде Грузія, Польща і так будуть вони йти до Берлінської стіни", - зазначив глава держави.

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Топ коментарі

  • Ivan Pidbujpata
    і воювати Ї М з кацапами верівно доведеться.
    тому краще починати сьогодні
  • agnis
    Верно. Если Запад и ЭТО проглотит, то война будет уже на нашей земле. Умирать и бомбить будут уже нас, наши города. Только полные кретины и ублюдки этого не понимают. Наши западные политки и так простили ***** СЛИШКОМ много - и Чечню, и Грузию, и Крым, и Донбасс... МОЖЕТ ХВАТИТ УЖЕ???
  • дмитрий иванов 527db324
    Вот мы как раз сейчас своими жизнями и здоровьем и прикрываем всю Европу от новоявленного кремлёвского Гитлера с поехавшей крышей. Поэтому хотелось более активного и своевременного реагирования от европейских и североамериканских союзников, чтобы им самим не пришлось воевать, как они честно говоря опасаются. Зелику, несмотря на всю предыдущую его критику, респект, не наложил в штаны и держится
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