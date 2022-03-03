Акції європейського бізнесу зі зв'язками з РФ подешевшали на 100 мільярдів доларів

Акції європейських компаній, бізнес яких пов'язаний з РФ, подешевшали у сумі більш ніж на 100 млрд дол за час ескалації ситуації навколо України та війни РФ проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Економічна правда із посиланням на Bloomberg.

За даними агентства, на таку цифру скоротилася загальна капіталізація 22 компаній з індексу Stoxx Europe 600, яким бізнес у Росії приносить понад 5% виторгу.

Деякі акції втратили три чверті вартості із 18 лютого, коли побоювання через ескалацію навколо України помітно посилилися, додає Bloomberg.

Так, акції виробника автомобілів Renault та угорської авіакомпанії Wizz Air подешевшали більш ніж на 20%.

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Найбільше від розпродажу постраждали європейські банки. Індекс Stoxx 600 Banks Index упав майже на 20% порівняно з піком 10 лютого.

Найгірший результат - в австрійського Raiffeisen Bank, який втратив майже половину ринкової вартості.

1 березня Reuters написав із посиланням на джерела, що Raiffeisen розглядає можливість виходу з Росії.

Але, як пишуть росЗМІ, президент Raiffeisen Bank International Карл Севельда це спростував.

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Нагадуємо, Лондонська біржа зупинила торги акціями 27 емітентів із вагомими зв’язками з Росією, Morgan Stanley виключив їх з індексів країн, що розвиваються, адже країна тепер "не придатна до інвестицій".

Нью-Йоркська фондова біржа та фондова біржа Nasdaq вирішили тимчасово призупинити торгівлю акціями компаній, базованих у Росії, на тлі агресії цієї країни проти України.