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Молдова слідом за Україною й Грузією подає заявку на вступ до ЄС

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Президентка Молдови Мая Санду у четвер 3 березня підписала заявку на вступ Молдови до Європейського Союзу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Шановні громадяни, якщо для одних рішень потрібен час, інші мають бути прийняті оперативно… Ми подамо запит найближчими днями у Брюссель", - сказала Санду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна може стати кандидатом на вступ до ЄС найближчими днями, - МЗС Польщі

Топ коментарі

  • Андрей Гусляков a823cc06
    Пиявки!
  • сатаниэль лорд
    шакалье решило под шумок проскочить на нашей крови
  • Борис Фесенко
    Грузинский и молдавский корабли, идите *****. Вы сначала санкции введите, ***** и ссыкуны
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