Молдова слідом за Україною й Грузією подає заявку на вступ до ЄС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Шановні громадяни, якщо для одних рішень потрібен час, інші мають бути прийняті оперативно… Ми подамо запит найближчими днями у Брюссель", - сказала Санду.

NOW! President Maia Sandu has signed the application for #Moldova to join the European Union!

🇲🇩🇪🇺 pic.twitter.com/bp9Le5guEF