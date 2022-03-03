Молдова слідом за Україною й Грузією подає заявку на вступ до ЄС

Президентка Молдови Мая Санду у четвер 3 березня підписала заявку на вступ Молдови до Європейського Союзу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Шановні громадяни, якщо для одних рішень потрібен час, інші мають бути прийняті оперативно… Ми подамо запит найближчими днями у Брюссель", - сказала Санду.

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