Вся Сумська область зараз – територія пекла, - голова ВЦА Живицький

В Охтирці на Сумщині немає опалення й електроенергії, також російські війська бомбардують Суми.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький в ефірі телеканалу "Рада".

"Зараз йде бомбардування пригорода міста Суми. В принципі, вся Сумська область зараз – територія пекла, яку нищівно бомблять російські війська".

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За його словами, в Охтирці було знищено повністю машинне відділення Охтирської ТЕЦ. Немає опалення, електроенергії.

"Ми думаємо зараз над тим, як вивезти людей з міста, бо через добу багатоквартирні будинки перетворяться на холодну кам’яну пастку без води, світла та електроенергії", - сказав Живицький.

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Бомбардування міста Суми почалось близько 18:00.

"Бомблять Недригайлів, Боромлю, Бездрик, Лебедин. Просто знищують цивільне населення", - сказав голова ВЦА.