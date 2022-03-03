Вся Сумська область зараз – територія пекла, - голова ВЦА Живицький
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В Охтирці на Сумщині немає опалення й електроенергії, також російські війська бомбардують Суми.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький в ефірі телеканалу "Рада".
"Зараз йде бомбардування пригорода міста Суми. В принципі, вся Сумська область зараз – територія пекла, яку нищівно бомблять російські війська".
За його словами, в Охтирці було знищено повністю машинне відділення Охтирської ТЕЦ. Немає опалення, електроенергії.
"Ми думаємо зараз над тим, як вивезти людей з міста, бо через добу багатоквартирні будинки перетворяться на холодну кам’яну пастку без води, світла та електроенергії", - сказав Живицький.
Бомбардування міста Суми почалось близько 18:00.
"Бомблять Недригайлів, Боромлю, Бездрик, Лебедин. Просто знищують цивільне населення", - сказав голова ВЦА.