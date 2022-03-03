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Україна та РФ завершили другий раунд переговорів, очікуваних результатів отримати не вдалося, - Подоляк. ВIДЕО

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Завершився другий раунд українсько-російських переговорів. Українська делегація не отримала тих результатів, на які очікувала.

Про це повідомив радник глави ОП Михайло Подоляк за підсумками перемовин, передає Цензор.НЕТ.

"Тільки що завершився другий раунд перемовин між російською та українською сторонами. На жаль, ми не отримали тих результатів, на які очікували. Єдине, що я можу сказати - обговорили докладно гуманітарний аспект, оскільки достатньо багато міст зараз знаходяться в оточенні", - сказав Подоляк.

Радник глави ОП зачитав комьюніке та зазначив, що сторони домовились продовжити роботу в третьому раунді перемовин.

"Сторони досягли розуміння щодо спільного забезпечення гуманітарних коридорів для евакуації мирного цивільного населення. А також для доставки медикаментів та продуктів харчування в місця найбільш запеклих боїв з можливістю тимчасового припинення вогню на період, коли здійснюватиметься евакуація в секторах, де вона проводиться. Тобто не всюди, а тільки в тих місцях, де будуть гуманітарні коридори, можливо буде припинення вогню. На час проведення евакуації. З цією метою найближчим часом будуть організовані канали зв'язку та взаємодії. Також буде сформовано логістичні процедури", - додав він.

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Топ коментарі

  • Green sheet
    Пока ***** живой какие переговоры? Да и после какие переговоры с кацапоидами после всего
  • Максим Максимович b5166c8f
    Гуманитарный аспект это - разбомбить город, а потом гуманно выпустить из пепелища выживших.
    Забаньте меня!!! Я начинаю подозревать себя в шизофрении!
  • Ла-ла-ла-ла
    Це жаз, позор і цинізм... Наші гниди посміхаються і тиснуть руки...
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