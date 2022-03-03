Україна та РФ завершили другий раунд переговорів, очікуваних результатів отримати не вдалося, - Подоляк. ВIДЕО
Про це повідомив радник глави ОП Михайло Подоляк за підсумками перемовин, передає Цензор.НЕТ.
"Тільки що завершився другий раунд перемовин між російською та українською сторонами. На жаль, ми не отримали тих результатів, на які очікували. Єдине, що я можу сказати - обговорили докладно гуманітарний аспект, оскільки достатньо багато міст зараз знаходяться в оточенні", - сказав Подоляк.
Радник глави ОП зачитав комьюніке та зазначив, що сторони домовились продовжити роботу в третьому раунді перемовин.
"Сторони досягли розуміння щодо спільного забезпечення гуманітарних коридорів для евакуації мирного цивільного населення. А також для доставки медикаментів та продуктів харчування в місця найбільш запеклих боїв з можливістю тимчасового припинення вогню на період, коли здійснюватиметься евакуація в секторах, де вона проводиться. Тобто не всюди, а тільки в тих місцях, де будуть гуманітарні коридори, можливо буде припинення вогню. На час проведення евакуації. З цією метою найближчим часом будуть організовані канали зв'язку та взаємодії. Також буде сформовано логістичні процедури", - додав він.