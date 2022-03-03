Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Зеленський: У нас сьогодні є питання до Німеччини

39 98045
Зеленський: У нас сьогодні є питання до Німеччини
Президент Володимир Зеленський заявив, що у нього є питання до Німеччини у звязку з її позицією щодо війни, яку Росія розв'язала в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресконференцію президента.

"У нас сьогодні є декілька питань. Я вважаю, сьогодні ми заслужили певні речі. Думаю, Україна заслужила бути на одному рівні з Німеччиною. Я думаю, що членство в ЄС - це не головний пріоритет зараз. Зрозуміло, що сьогодні перш за все безпека. Але це відношення до тебе. І це важливо. Тому тут від Німеччини буде багато чого залежати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина поставить Україні 2700 ЗРК "Стріла", - DPA

Друге. Німеччина, як й інші великі країни, повинні бути гарантом безпеки для України. Вони точно не мають бути на стороні Росії.

Третє. Сьогодні не може ставиться питання, що давати Україні, що не давати Україні. Ми не можемо зараз ні у кого просити. Ми сьогодні захищаємо інтереси усіх. Коли комусь боляче, то не чекай, коли він попросить, а роби ти. Так правильно, мені так здається", - наголосив Зеленський.

Також читайте: До України з Німеччини прибула протитанкова зброя і "Стінгери", - Bild

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Запорізький козак
    У Запоріжжі вбили людину, що фотографувала та передавала дані ворогу про укріплення у місті

    Житель міста сьогодні, 3 березня, фотографував та передавав дані посередникам про зміцнення Запоріжжя та укріплення оборони. Намагався втекти та був вбитий за законами воєнного часу.

    Про це повідомив запорізький підприємець і блогер Максим Терещенко на своїй сторінці у мережі Facebook, передає 061.

    Ці дані підтверджують у пресс-службі Національної поліції у Запорізької області.

    «Запоріжці! Не продавайте своє життя! Усіх диверсантів упіймають, сепаратистів та інших зрадників у тому числі», - написав Максим Терещенко.

    Добою раніше у місті Запоріжжя СБУ спіймала місцевого мешканця, який співпрацював з окупантами. За гроші він фотографував укріплення військових у місті та відправляв інформацію російським кураторам.

    Правоохоронці закликають ні в якому разі та за жодних обставин не фотографувати укріплення міста та переміщення військової техніки ВСУ та територіальної оборони.

    А ось інформувати відповідні структури про пересування техніки російського агресора дуже потрібно. Для цього співробітники СБУ створили спеціальний чат-бот в Telegram. Ви можете відправити повідомлення з фото та адресою ворожої техніки сюди - @SBUzp_bot
  • Sophia-Maria Duglass
    Украина говорит на равных со странами ЕС . И это правильно !!!
  • Fjall_Raven
    питання не тільки до німеччини, питання взагалі, до заходу та нато. вже зрозуміло, що відсидіти їм не вдасця. час прийняття рішення.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини