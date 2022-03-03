Світ сильніший за військових Путіна, але запізнився із санкціями, - Зеленський
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Президент Володимир Зеленський заявив, що світ запізнився із санкціями проти Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час спілкування з представниками ЗМІ.
За словами Зеленського, світ сильніший за військових Путіна.
Президент наголосив, що є рішення, які ухвалюють не військові, а люди в костюмах.
"Є рішення, які ухвалюють дипломати... Військові повинні захищати, військові не повинні наступати у сучасному світі. Тому весь світ запізнився з Україною. І їм (світовим лідерам. - Ред.) про це сказав їхній народ, а не мій народ. Ви бачили, що відбувається на площах світу. Але весь світ повинен знати, що він запізнився з цією (санкційною. - Ред.) політикою", - додав глава держави.