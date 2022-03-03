Ердоган - один з небагатьох лідерів, які можуть донести до Путіна розуміння, що потрібно закінчити війну, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що президент Туреччини Реджеп Ердоган на політичному рівні робить багато кроків, щоби у президента Росії було розуміння, що треба закінчити війну.

Про це президент заявив під час спілкування з іноземними журналістами, передає Цензор.НЕТ.

"З президентом Ердоганом у нас потужні особисті відносини. Дуже добрі і теплі. Він допомагає, не лише питання у дронах. Є багато питань, у яких Ердоган допоміг Україні. Я йому дуже вдячний. Він на політичному рівні робить багато кроків, щоби у президента Росії було розуміння, що треба закінчити війну. Не так багато лідерів світу мають цю можливість. Багато хто хоче, але можливість таку мало хто має. Треба бути потужною і серйозною державою на все - геополітику і економіку світову. І Ердоган такий - він дуже міцний і він допомагає", - сказав глава держави.

Зеленський сподівається, що в майбутньому Туреччина стане одним із гарантів безпеки України і вплине на процес переговорів з РФ.

"Він один із тих гарантів безпеки для Україні і він точно їм буде у цьому колі країн, які мають запровадити гарантії безпеки для України, коли ми сядемо за стіл перемовин, я в це вірю, з президентом Росії і саме ці гарантії безпеки має отримати Україна. Я вірю, він впливатиме на цей процес. Я в це дуже вірю", - сказав глава держави.

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