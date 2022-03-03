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Ердоган - один з небагатьох лідерів, які можуть донести до Путіна розуміння, що потрібно закінчити війну, - Зеленський

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Ердоган - один з небагатьох лідерів, які можуть донести до Путіна розуміння, що потрібно закінчити війну, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що президент Туреччини Реджеп Ердоган на політичному рівні робить багато кроків, щоби у президента Росії було розуміння, що треба закінчити війну.

Про це президент заявив під час спілкування з іноземними журналістами, передає Цензор.НЕТ.

"З президентом Ердоганом у нас потужні особисті відносини. Дуже добрі і теплі. Він допомагає, не лише питання у дронах. Є багато питань, у яких Ердоган допоміг Україні. Я йому дуже вдячний. Він на політичному рівні робить багато кроків, щоби у президента Росії було розуміння, що треба закінчити війну. Не так багато лідерів світу мають цю можливість. Багато хто хоче, але можливість таку мало хто має. Треба бути потужною і серйозною державою на все - геополітику і економіку світову. І Ердоган такий - він дуже міцний і він допомагає", - сказав глава держави.

Зеленський сподівається, що в майбутньому Туреччина стане одним із гарантів безпеки України і вплине на процес переговорів з РФ.

"Він один із тих гарантів безпеки для Україні і він точно їм буде у цьому колі країн, які мають запровадити гарантії безпеки для України, коли ми сядемо за стіл перемовин, я в це вірю, з президентом Росії і саме ці гарантії безпеки має отримати Україна. Я вірю, він впливатиме на цей процес. Я в це дуже вірю", - сказав глава держави.

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Топ коментарі

  • Nikolai Chizhevsky
    А кто сказав що ***** хоче закінчити війну?він навпаки свідомо почав операцію щоб звільнити від "нацистів" та розброїти,зустріч прийме тільки якщо капітулює сам Зеленский,а нам потрібно звільняти зараз донбасс и Крим і це сказати *****
  • Виктор Дийнега
    Война это дело очень дорогое, денег на войну у рашки нет, денег на производство военной техники нет. Чтобы хоть как то воевать, рашка начнет отжимать последние копейки у русских, а это приведет к глобальной нищете и голоду. Украинцам, важно любой ценой удерживать орков, до тех пор пока раша не загнется, потому что оккупированные территории, станут ресурсами которые будет кормить оккупанта. Они будут отжимать у бизнеса и гражданского населения все и обложат такими налогами, что люди будут умирать с голоду.
  • Алексей Технолог
    Не дивлячись на історію, це може бути гарний партнер і союзник.
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