Авіаудари військ РФ по Чернігову: тіла 33 загиблих та 18 травмованих вилучено з-під завалів, рятувальні роботи призупинено через обстріл, - ДСНС. ВIДЕО

Унаслідок авіаційних ударів по Чернігову з-під завалів вилучено тіла 33 загиблих та 18 травмованих, рятувальні роботи призупинено через обстріл.