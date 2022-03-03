Канада виділить Україні фінансування на супутникове стеження за російськими військами
4 65717
Міністр оборони Канади Аніта Ананд повідомила, що прийнято рішення виділити Україні фінансування для відстеження переміщення російської армії з космосу. Також українським військовим направлять додаткові озброєння.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави Міноборони Канади.
"Фінансування допоможе українським військовим відстежувати пересування російських військ за допомогою сучасних супутникових зображень", - написала Ананд.
Вона додала, що як військову допомогу Україні Канада направить:
- до 4 500 реактивних протитанкових установок М72;
- до 7 500 ручних гранат.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив про намір повністю відмовитися від російської нафти і готовність поставити протитанкову зброю Україні.