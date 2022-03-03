Новини • Агресія Росії проти України, Допомога Україні, Війна

Канада виділить Україні фінансування на супутникове стеження за російськими військами

4 65717
Канада виділить Україні фінансування на супутникове стеження за російськими військами
Міністр оборони Канади Аніта Ананд повідомила, що прийнято рішення виділити Україні фінансування для відстеження переміщення російської армії з космосу. Також українським військовим направлять додаткові озброєння.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави Міноборони Канади.

"Фінансування допоможе українським військовим відстежувати пересування російських військ за допомогою сучасних супутникових зображень", - написала Ананд.

Вона додала, що як військову допомогу Україні Канада направить:

  • до 4 500 реактивних протитанкових установок М72;
  • до 7 500 ручних гранат.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив про намір повністю відмовитися від російської нафти і готовність поставити протитанкову зброю Україні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна отримала нову партію летальної зброї від Канади​. ФОТОрепортаж

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Bob Fayn
    Британская компания ShadowBreak Intl получила в свое распоряжение большое количество данных по радиопереговорам российских войск, участвующих в войне против Украины, передает «Новое время».«Вскоре мы выложим в открытый доступ еще больше необработанных записей для журналистов и переводчиков. Мы надеемся, что сумеем пролить свет на поистине исторический момент, когда регулярную армию могут отслеживать тысячи простых людей», - пишет компания в конце треда.
  • Виктор Дийнега
    Очень хорошая новость. Украинцы - стать в строй на защиту родины. Не дать оккупанту и метра земли, чтобы наша земля не кормила фашистов.
  • Ireland
    Канада це Україна сьогодні ! Щиро дякуєм
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини