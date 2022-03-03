Канада виділить Україні фінансування на супутникове стеження за російськими військами

Міністр оборони Канади Аніта Ананд повідомила, що прийнято рішення виділити Україні фінансування для відстеження переміщення російської армії з космосу. Також українським військовим направлять додаткові озброєння.