Російське вторгнення може спричинити найгірший дефіцит зерна в історії

Російське вторгнення в Україну може спричинити найгірший шок на ринку зерна за всю історію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду, про це Bloomberg розповів економіст Іллінойського університету Скотт Ірвін.

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Вторгнення Росії до України може позбавити світ десятків мільйонів зернових акрів. "Я переконаний, що це буде найбільшим шоком постачання до світових ринків зерна в моєму житті", – сказав Ірвін.

Світ "відчайдушно" потребує фермерів, аби посадити якомога більше акрів у 2022 році. Проте в короткостроковій перспективі нічого змінити неможливо – за винятком того, аби підвищувати ціну доти, доки вона не зможе відповідати ринковому попиту.

Україна та Росія разом відповідальні за понад чверть світової торгівлі пшеницею, а також п'яту частину кукурудзяної продукції. Ціни на ці культури зростають високими темпами через перебої у поставках, і це в умовах рекордних світових цін на продовольство.

Ще до початку повномасштабної війни Росії проти України, інфляція на продукти харчування утримувалася на максимальних рівнях. Несприятлива погода ускладнила вирощування сільськогосподарських культур, тоді як дефіцит працівників та вищі витрати на доставку порушили ланцюги постачання.

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Запаси зерна у світі також знаходяться на низьких рівнях, тому будь-які тривалі перебої поставок з України або Росії можуть порушити ринки на багато років вперед.