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Російські військові бомбардують передмістя Сум

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Російські військові бомбардують передмістя Сум
Російські військові у четвер близько 18:00 почали бомбардувати передмістя Сум.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Українська правда з посиланням на сторінку керівника обласної військової адміністрації Дмитра Живицького у Facebook.

"Бомблять Недригайлів, Боромлю, Бездрик, Лебедин. Просто знищують цивільне населення. Це вже не Путін. Путін – божевільний карлик. А сьогодні прості росіяни вбивають наших дітей, людей похилого віку. Просто нищать нашу країну. Без жодної причини. Просто незрозуміло, чому".

Живицький зазначив, що вся Сумська область зараз – територія пекла, яку нищівно бомблять російські війська.

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Наразі вирішується питання про те, як вивезти людей з міста, бо через добу багатоквартирні будинки "перетворяться на холодну кам’яну пастку без води, світла та електроенергії".

Голова ОДА також повідомив, що в Охтирці на Сумщині немає опалення й електроенергії.

Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    а переговорщик ара-хамия за два дня до войны вообще обвинял США в нагнетании...
  • Green sheet
    Вот вам и результат того что некоторые хотят дагавариваться с ******. ***** знает как надавить на слабодухих.
  • PREDATOR PREDATOR
    А наші військові експерти казали,що такого не буде.Колись навіть Арестович казав,що москальські льотчики не будуть бомбити Україну.Як виявилося що будуть
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