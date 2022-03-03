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Це чергова галюцінація голови СВР Наришкіна, - Кулеба про те, що Україна створює ядерну зброю

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Це чергова галюцінація голови СВР Наришкіна, - Кулеба про те, що Україна створює ядерну зброю
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба спростував заяву голови Служби зовнішньої розвідки РФ Сергія Наришкіна про те, що Україна нібито працює над створенням ядерної зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у твіттері.

"Чергова російська галюцинація голови СВР Сергія Наришкіна. Він стверджує, що Україна працює над створенням ядерної зброї, і США знають про це і готові надати допомогу. Я ще раз спростовую цей хворий фейк. Україна завжди була і залишається відповідальним членом ДНЯЗ", - підкреслив Кулеба. 

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Топ коментарі

  • Garry Grant
    Та там натякай чи не натякай,а кацапи захочуть придумати-придумають. Скільки можна на цих психічно хворих увагу звертати?
  • Шимус
  • віктор федорович 31ee1569
    Хтось там, як на замовлення, натякнув на ядерну зброю в Україні.
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