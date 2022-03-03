Стріляти в АЕС чи намагатися її захопити - це варварство, яке загрожує ядерній безпеці всього світу, - Галущенко

Дії російських окупантів, які відкрили стрілянину по Енергодару і намагаються захопити Запорізьку АЕС, є варварством, яке несе загрозу ядерній безпеці всього світу.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час марафону "UAразом", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це варварство - намагатися захопити чи стріляти у бік АЕС. Це регулюється відповідними міжнародними договорами, і є міжнародна відповідальність за це", - сказав він.

За словами міністра, Україна перебуває на постійному зв'язку з МАГАТЕ.

"У режимі реального часу їх інформуємо, кілька разів на день спілкуємося, показуємо, що відбувається, щоб вони зробили все, що від них залежить, щоб зупинити ці дії. Це насправді питання ядерної безпеки, яке має міжнародне значення", - сказав він.

Галущенко зазначив, що у світі вже є приклади трагедій на атомних станціях, зазначивши, що "і військові, і охорона АЕС чітко розуміють, що таких сценаріїв не можна допустити".

Водночас, глава Міненерго пояснив, що метою захоплення АЕС є наміри окупантів похитнути енергосистему України, яка працює з 24 лютого в ізольованому від енергосистем Росії та Білорусі режимі, в який вона увійшла в рамках інтеграції з європейською енергосистемою.

"Атомна генерація базова в Україні, ЗАЕС найбільша в Європі, здатна нести навантаження понад 6 тис. МВт. Вони сподіваються таким чином похитнути нашу енергосистему, яка зараз працює в ізольованому режимі", - сказав він.

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