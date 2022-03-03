Єлизавета II зробила пожертву на допомогу українським біженцям
7 33815
Королева Великобританії Єлизавета II зробила пожертву на заклик допомогти українцям, які втікають від російського вторгнення.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Українська правда з посиланням на Sky News.
Королева зробила пожертву Комітету з надзвичайних ситуацій Британії (DEC) у зв'язку з російським вторгненням в Україну.
Благодійна організація подякувала Її Величності за "щедру пожертву", а Букінгемський палац відмовився надати будь-які подробиці, заявивши, що це особиста справа.
Група, що складається з 15 благодійних організацій, виступила зі спільним закликом зі збору коштів, щоб допомогти більш ніж мільйону біженців, які залишають Україну.
DEC почала роботу сьогодні, і один із керівників описав ситуацію як одну з "найжахливіших, які він коли-небудь бачив".