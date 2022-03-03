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Єлизавета II зробила пожертву на допомогу українським біженцям

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Єлизавета II зробила пожертву на допомогу українським біженцям
Королева Великобританії Єлизавета II зробила пожертву на заклик допомогти українцям, які втікають від російського вторгнення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Українська правда з посиланням на Sky News.

Королева зробила пожертву Комітету з надзвичайних ситуацій Британії (DEC) у зв'язку з російським вторгненням в Україну.

Благодійна організація подякувала Її Величності за "щедру пожертву", а Букінгемський палац відмовився надати будь-які подробиці, заявивши, що це особиста справа.

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Група, що складається з 15 благодійних організацій, виступила зі спільним закликом зі збору коштів, щоб допомогти більш ніж мільйону біженців, які залишають Україну.

DEC почала роботу сьогодні, і один із керівників описав ситуацію як одну з "найжахливіших, які він коли-небудь бачив".

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Топ коментарі

  • irenka ko
    Боже бережи Королеву!
  • svetozar
    ВЕЛИКАЯ ЖЕНЩИНА!браво!
  • Марианна Сол
    Они нам все пожертвования делают, чтоб совесть успокоить. Как калеке возле церкви милостыню бросают. Лучше бы небо закрыли лицемеры
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