Маск за добу знайшов рішення, що спрощує використання Starlink в Україні, - Федоров

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров попросив у компаній генератори, які б живили станції для супутникового інтернету Starlink – за добу Ілон Маск повідомив, що компанія вирішила проблему.

Про це йдеться у листуванні Федорова та Маска у Twitter, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.

Федоров подякував Ілону Маску, засновнику компанії SpaceX, яка і розробляє Starlink. Проте він зауважив, що в умовах російських атак на інфраструктуру існує потреба у генераторах, які б живили пристрої у разі відключень електроенергії. Він попросив про це низку компаній, зокрема, Honda та Westinghouse.

Маск відразу відповів міністру та зазначив, що краще працює поєднання сонячних панелей та батарей, адже їхнє використання не створює диму, а також не може закінчитися пальне.

На наступний день Маск повідомив, що компанія змінює програмне забезпечення, аби зменшити потреби в енергоресурсах, тож тепер Starlink працює навіть від прикурювача в авто. Крім того, тепер з’явиться можливість мобільного роумінгу, тож антена може підтримувати сигнал навіть під час руху. Наприклад – на авто.

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