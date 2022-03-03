В Україні розконсервували старі млини і нарощують виробництво борошна

Протягом останнього тижня АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" залучило всі можливі ресурси для забезпечення продовольством армії та цивільного населення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, повідомили у пресслужбі Державної продовольчо-зернової корпорації.

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Зазначається, що в умовах воєнного стану на максимальну потужність працюють більшість філій корпорації. Також запущено млини, які понад 13 років перебували в стані консервації.

"Станом на 03.03.22 на філіях планується переробити 7000 тонн пшеничного борошна першого та вищого ґатунків та 450 тонн житнього борошна", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, за даними міністра аграрної політики та продовольства Романа Лещенка, понад мільйон продуктових наборів сформовано для постачання населенню в усі регіони України.

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