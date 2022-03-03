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Історичний максимум: Рубль продовжує рекордне падіння

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Історичний максимум: Рубль продовжує рекордне падіння
Курс рубля рекордно впав і тепер коштує більше 110 за долар США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Зазначається, що долар США та євро оновили історичні максимуми щодо рубля.

Курс долара становив 112,55 руб., що на 6,53 рубля вище за рівень закриття попередніх торгів. Євро коштував 122,5 руб., подорожчавши на 7,1 рубля.

Долар водночас виявився на 9,3 рубля вище за рівень чинного офіційного курсу, євро - на 7,95 рубля вище за офіційний курс.

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Топ коментарі

  • Лилия Стацкая
    Эти свини привыкли жить в дерьме.Даже если вместо денег будут использовать стелянные бусы.
  • Ярослав Шевченко 51a490e4
    То є офіціальний курс, а на ринку за 200руб не знайдеш.
  • Muron
    Почнуть свої "даллары" друкувати
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