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Мене дуже просять це не казати, але я за мир, - російський олігарх Дерипаска

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Мене дуже просять це не казати, але я за мир, - російський олігарх Дерипаска
Російський мільярдер, засновник фонду "Вільна справа" Олег Дерипаска висловився проти війни, розв'язаної Росією проти України. Про це він говорив у виступі на Красноярському економічному форумі 3 березня,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Дождь".

"Ми з такими викликами ще не стикалися. Залізна завіса вже опустилася. Мене дуже просять це не говорити, але я за мир. За три тижні стане зрозуміло, що буде з банками. Подивимося, хто залишиться від наших партнерів. Думаю, ми дуже здивуємося , скільки їх залишилося. Їх можна буде перерахувати на пальцях руки... Беремо кризу 98-го та множимо на три", – цитує телеканал мільярдера.

Читайте також: В Росії зараз реальна криза, треба закінчувати весь цей держкапіталізм, - російський олігарх Дерипаска

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    У Конгрес США внесли законопроект про санкції проти всіх держкомпаній Росії Увага!!! законопроект отримав назву "HEROIAM SLAVA" "Героям слава" на честь "культового українського гасла та символу національного опору" Неймовірне приниження диктатора.
  • Михаил Дужик
    Туда вам и дорога, миротворец ибучий. За мир оно. Пшел вон.
  • Sav UA
    олігарх Дерипаска іді нах*й
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