Росія ввела в Україну 90% зібраних військ, її мета - взяти Київ, - Білий дім

Кінцевою метою військової кампанії, яку розпочав Путін, є захоплення Києва, а також усієї України.

Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі на брифінгу у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"Взяття Києва лишається наміром Путіна", - зазначила вона.

Утім, за даними США, у Росії поволі вичерпуються резерви військовослужбовців та техніки, які можна долучити до агресії проти України.

"За даними Пентагону, 90% бойової сили, зібраної навколо України, вже перетнули кордон. Вони також запустили понад 480 ракет", - заявила Псакі.

Наразі в Білому домі не бачать ознак послаблення агресії, а навпаки, спостерігають її ескалацію.

"Тобто вони продовжують добиватися своєї кінцевої мети – взяття Києва і взяття всієї України", - заявила речниця Білого дому.

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