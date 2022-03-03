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Росія ввела в Україну 90% зібраних військ, її мета - взяти Київ, - Білий дім

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Росія ввела в Україну 90% зібраних військ, її мета - взяти Київ, - Білий дім
Кінцевою метою військової кампанії, яку розпочав Путін, є захоплення Києва, а також усієї України.

Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі на брифінгу у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"Взяття Києва лишається наміром Путіна", - зазначила вона.

Утім, за даними США, у Росії поволі вичерпуються резерви військовослужбовців та техніки, які можна долучити до агресії проти України.

"За даними Пентагону, 90% бойової сили, зібраної навколо України, вже перетнули кордон. Вони також запустили понад 480 ракет", - заявила Псакі.

Наразі в Білому домі не бачать ознак послаблення агресії, а навпаки, спостерігають її ескалацію.

"Тобто вони продовжують добиватися своєї кінцевої мети – взяття Києва і взяття всієї України", - заявила речниця Білого дому.

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Небо закройте, мудаки!!!
  • olele
    Щойно під Лебедином:

    Арта + Байрактар

    попалили

    96 ворожих танків та ББМ
    20 "градів"
    8 бензовозів

    Слава ЗСУ!
  • stels400
    Байкайтары пришли довбать сутками !Оружие пришло раздать мобильным группам по всей стране пусть долбят.Военкоматы призвали сотни тысяч .В резерве миллионы.Всё есть.Дайте оружие теробороне для уничтожения колон.
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