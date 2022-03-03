Росія ввела в Україну 90% зібраних військ, її мета - взяти Київ, - Білий дім
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Кінцевою метою військової кампанії, яку розпочав Путін, є захоплення Києва, а також усієї України.
Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі на брифінгу у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
"Взяття Києва лишається наміром Путіна", - зазначила вона.
Утім, за даними США, у Росії поволі вичерпуються резерви військовослужбовців та техніки, які можна долучити до агресії проти України.
"За даними Пентагону, 90% бойової сили, зібраної навколо України, вже перетнули кордон. Вони також запустили понад 480 ракет", - заявила Псакі.
Наразі в Білому домі не бачать ознак послаблення агресії, а навпаки, спостерігають її ескалацію.
"Тобто вони продовжують добиватися своєї кінцевої мети – взяття Києва і взяття всієї України", - заявила речниця Білого дому.