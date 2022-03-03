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Путін пообіцяв сім'ям загиблих в Україні окупантів по 7 млн руб

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Путін пообіцяв сім'ям загиблих в Україні окупантів по 7 млн руб
Президент РФ Володимир Путін пообіцяв, що сім'ї військових, які загинули або поранені в Україні, отримають грошові компенсації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Так сім'ям окупантів, що загинули в Україні, буде виплачена одноразова страхова допомога - 7 421 000 рублів. Путін також пообіціяв додаткову виплату у розмірі 5 млн. руб.

"Усім членам сімей військовослужбовців, які загинули під час спеціальної військової операції в Україні, будуть перераховані передбачені законом страхове забезпечення та одноразова допомога - це 7 421 000 рублів. Також виплачуватиметься щомісячна грошова компенсація кожному члену сімей загиблих", - сказав він.

Пораненим в Україні окупантам обіцяють виплати у розмірі 3 млн руб.

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Топ коментарі

  • olele
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  • Tema9
    Головне аби друкарський станок не зламався.
  • Dimitry Dvorcovoy
    ОН не договаривает, что скоро на эти миллионы в РФ можно будет купить бутылку водки и чёрствый батон.
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