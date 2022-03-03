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США не готові підтримати безпольотну зону над Україною, - Білий дім

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США не готові підтримати безпольотну зону над Україною, - Білий дім
НАТО поки не готове запровадити безпілотну зону над українською територією.

Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ.

"Причина, через яку президент (Байден. - Ред.) не готовий робити такий крок полягає в тому, що безпольотна зона вимагає того, щоб її було встановлено на практиці. Для цього потрібно, щоб військові США по суті збивали російські літаки, що потенційно спричинить пряму війну з Росією. А ми хочемо уникнути саме цього", - сказала вона.

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Топ коментарі

  • Алексей Технолог
    Не дайєте нам літаки? Не закриваєте нам небо? Значить йде одним курсом з руським воєнним кораблем!!!
  • Nature of Ukraine
    США забрало в нас ядерну зброю, а потім віддало Україну на знищення кровавому маньяку і його оркам.
  • piligrim
    если орки что-то по тупости конченой натворят в Чернобыле или на Запорожской - бесполётная зона будет над всей Европой...
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