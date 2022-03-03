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"Як можуть зараз спати партнери, які досі не надали Україні бойові літаки?" - Кулеба

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"Як можуть зараз спати партнери, які досі не надали Україні бойові літаки?" - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав міжнародних партнерів надати Україні бойові літаки.

Про це глава МЗС повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші аси героїчно боронять небо. Але Росія має перевагу. Як можуть зараз спати партнери, які досі не надали Україні бойові літаки? Поки діти в Маріуполі, Херсоні, Харкові та інших містах сидять в підвалах під бомбами? Ви можете ухвалити це рішення просто зараз. Зробіть це!" - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Україна запустила Московський механізм ОБСЄ для притягнення РФ до відповідальності за воєнні злочини, - Кулеба

Топ коментарі

  • Мое Родителей
    Такое ощущение что они боятся разгрома лаптей
  • Калибан
    Глас вопиющего в пустыне...
  • Юрій Вовчанський 21ebdf92
    Ей хлопці ! тихше. Хто заважав нам самим вчасно потурбуватись про літаки і інше ? Хіба не ми обирали спочатку Кравчука замість Чорновола ? Хіба не ми самі обирали Янека ? Хіба не ми думали що кацапи нам брати і нам нема від кого боронитись ? Хіба не ми самі казали що нам не потрібно НАТО ? Хіба не наші дебіли досі носять гроші московським попам ?? На кого ми ображаємось ?
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