"Як можуть зараз спати партнери, які досі не надали Україні бойові літаки?" - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав міжнародних партнерів надати Україні бойові літаки.

Про це глава МЗС повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші аси героїчно боронять небо. Але Росія має перевагу. Як можуть зараз спати партнери, які досі не надали Україні бойові літаки? Поки діти в Маріуполі, Херсоні, Харкові та інших містах сидять в підвалах під бомбами? Ви можете ухвалити це рішення просто зараз. Зробіть це!" - йдеться в повідомленні.

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