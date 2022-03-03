Не бачимо можливості виключення Росії зі складу Радбезу ООН, - Білий дім
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США не бачать можливості виключення Росії з Ради Безпеки ООН через її війну в Україні.
Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.
"Ми не бачимо, що це станеться", - сказала вона.
За її словами, РФ активно підриває статут ООН, будучи постійним членом Радбезу.
"Тривожно те, що Росія, враховуючи її особливу відповідальність за дотримання Статуту ООН, активно підриває статут і зловживає своєю позицією", - додала Псакі.