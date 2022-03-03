До лав тероборони Києва увійшли десятки українських журналістів та зірок, - пресофіцер тероборони столиці. ФОТО

Багато хто з них має офіцерські звання

Як повідомляє Цензор.НЕТ, до лав територіальної оборони Києва увійшли десятки українських журналістів та зірок. Про це розповів прес-офіцер київської бригади територіальної оборони Збройних сил України Андрій Ковальов. З його слів, до лав тероборони столиці увійшли тисячі відомих письменників, акторів, телеведучих, журналістів, лідерів суспільної думки.

"Наприклад, ведучий Роман Вінтонів (Майкл Щур), народний артист Тарас Компаніченко (Кобзар), декан історичного факультету Національного університету Тарасу Шевченка Іван Патриляк, вокаліст українського фолк-рок-гурту "Мандри" Сергій Фоменко (Фома), український історик та телеведучий Вахтанг Кіпіані. Він теж боєць тероборони. Соромно, що всіх навіть не пригадати".

Тероборона стала можливістю для багатьох мотивованих та громадсько активних українців стати на захист держави. Багато хто з них мають офіцерські звання. "Наприклад, професор Іван Казимирович Патриляк є офіцером. А хтось служить стрільцем, як простий сержант ", — додав прес-офіцер.

"Отримав автомат, вдягнувся по погоді", – написав активіст і блогер Сергій Стерненко та закликав своїх підписників також ставати на захист України.

"Сьогодні ми змінили свої музичні інструменти на зброю для захисту України і приєднались до ЗСУ", – повідомив музичний гурт "Антитіла". Його фронтмен Тарас Тополя також написав: "Вам не передати який тут дух в штабі батальйону! Скільки людей!"

"Ворог хоче знищити Україну та її народ. Всі до зброї! Йдіть до військоматів, вступайте в лави ЗСУ, записуйтесь в самооборону, здавайте кров, допомагайте фронту, чиніть опір в тилу агресора", – написав режисер Олег Сенцов.

"Зроби затяжку, передай по колу… Всі, хто можуть тримати зброю, мають це зробити, бо це наша земля і відступати нам нема куди. А той гнилий мо*****ський корабель таки має піти на**й. Перемога буде за нами!" - такий допис на своїй сторінці у фейсбук зробив Олег Михайлюта (Фагот).

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