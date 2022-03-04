НБУ запровадив обмеження на операції з валютою
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, продати іноземну валюту можна у відділеннях банків, що працюють, в операторів поштового зв’язку та в обмінниках, обмеження відсутні.
"Купівля іноземної валюти поки заборонена (заборона діє з 24 лютого 2022 року)", - йдеться в повідомленні.
Крім того, зняти з валютного рахунку можна валюту у валюті рахунку в еквіваленті 30 тис. грн на день без комісій (дозволено з 1 березня 2022 року), та у національній валюті в розмірі 100 тис. грн, попередньо здійснивши продаж валюти з власного рахунку та зарахувавши ці кошти на рахунок в національній валюті (дозволено з 24.02.2022 року).
Продати валюту можна через онлайн-банкінг без обмежень.
"За кордоном можна використовувати платіжні картки для зняття готівки та розрахунків. Обмежень на безготівкові розрахунки за кордоном немає", - йдеться в повідомленні
Зазначається, що заборонені будь-які операції з використанням російських та білоруських рублів.
Заборонено перекази, зокрема, з використанням картки або іншого електронного платіжного засобу, який випустила платіжна система, що працює в РФ та Білорусі. Також такими картками не можна розрахуватися в Україні: зробити переказ чи платіж чи зняти з них готівку.
Підприємства, які мають спеціальні дозволи та забезпечують виконання мобілізаційних планів, можуть знімати готівкою іноземну валюту без обмежень.
У НБУ закликали українців користуватися платіжними картками: здійснювати розрахунки можна як з гривневої, так і з валютної картки. Жодних обмежень на безготівкові розрахунки Національний банк України не запроваджував.