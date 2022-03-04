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Попереджено мінімум три спроби замаху на Зеленського за останній тиждень, - The Times

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Попереджено мінімум три спроби замаху на Зеленського за останній тиждень, - The Times
За останній тиждень на президента України Володимира Зеленського було скоєно як мінімум три спроби замаху.

Про це пише британська газета The Times, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією журналістів, на вбивство українського лідера були відправлені два різні угруповання - найманці прокремлівського угруповання Вагнера і чеченський спецназ. Щоразу замахи зривалися завдяки співробітникам російського ФСБ, які виступають проти війни з Україною, пише видання.

Найманці "Вагнера" в Києві зазнали втрат під час своїх спроб і були вражені тим, наскільки точно українці передбачали їхні дії. Джерело, близьке до групи, сказало, що інформованість служби безпеки Зеленського стала для них "моторошною". Також у суботу на околиці Києва було попереджено замах групою чеченських найманців, яких було ліквідовано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія надіслала до Києва понад 400 "вагнерівців", щоб вбити Зеленського, - The Times

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Топ коментарі

  • Petrov Viktor
    У нас есть Рада и весь украинский народ, так что хуйлофюрер, не старайся, это тебя в хуйлорейхе грохнул и свита твоя кремлевских бандитов разбежится.
  • Андрей Сидоров 012e6c8c
    Эти яйца отпустили «вагнеровцев», которые теперь ему угрожают.
  • Андрей Сидоров 012e6c8c
    Зелебот, символ Украины сейчас - это ЗСУ и народ Украины. Которых Сопля всегда обсирала в своих говнопередачках. Напомнить, кто «отодвигал границу»? Напомнить, что для него наша страна проститутка?
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