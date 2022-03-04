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"Вночі йшли гарячі бої. У Ворзелі підняли прапор України", - мер Бучі Федорук розповів про ситуацію в регіоні

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"Вночі йшли гарячі бої. У Ворзелі підняли прапор України", - мер Бучі Федорук розповів про ситуацію в регіоні
Вночі 4 березня у Бучанському районі на Київщині точились бої між Збройними силами України та російськими військами. У зону бойових дій потрапив гуманітарний конвой.

Про це в ефірі телеканалу "Рада" повідомив міський голова Бучі Анатолій Федорук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

"Ворог зайшов в деякі мікрорайони, але ЗСУ працюють, щоб витіснити його. Вночі йшли досить гарячі бої Ясемщина, напрямок Буча, Ворзель", — сказав Федорчук.

За його словами, український прапор підняли у Ворзелі під Бучею. Щодо ситуації безпосередньо в Бучі, то, за словами Федорчука, місто функціонує.

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"Забезпечуємо життєдіяльність, випікаємо хліб, подаємо централізовано воду. Маємо проблеми з електроживленням, але працюємо над відновленням", — розповів він.

Водночас у навколишніх пунктах, які входять в Бучанську ОТГ, ситуація складніша, оскільки вони перебувають під контролем російських військ.

"Гостомель тримають наші. Калинівка, Синявка, туди далі все кругом окупував ворог. Ми отримуємо інформацію як і куди рухаються (російські війська. - Ред.). На рахунок гумконвою, маємо коридор, але він під постійними обстрілами. Вчора приймали гумконвой з Дмитрівки та потрапили під військовий бій, але всі живі", — поінформував мер Бучі.

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Топ коментарі

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