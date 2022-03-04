Через наплив біженців з України у Чехії запроваджено надзвичайний стан
Про це з посиланням на "Європейську правду" повідомляє Цензор.НЕТ.
В обґрунтуванні своєї постанови Кабмін пояснив необхідність запровадження надзвичайного стану істотною загрозою внутрішньому порядку та безпеці у зв’язку з міграційною хвилею.
"Внаслідок спалаху міжнародного збройного конфлікту, спричиненого російською агресією, сотні тисяч біженців залишають Україну. Найбільше постраждали сусідні з Україною країни, особливо Польща. Проте тисячі людей також приїжджають до Чехії ", - заявили в уряді.
За словами міністрів, щодня до Чехії приїжджає приблизно 5 тис. українських біженців, і для подолання такої хвилі потрібні заходи, які можливі лише в умовах надзвичайного стану.
Як зазначається, жодних додаткових обмежень для чеських громадян надзвичайний стан не створить.