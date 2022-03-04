Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: 9166 осіб, 251 танк, 939 броньованих машин, 33 літаки, 37 гелікоптерів
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Війська РФ, що підступно вдерлися до України, продовжують нести втрати.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.03 орієнтовно склали:
особового складу - 9166 осіб,
танків ‒ 251 од,
Бойових броньованих машин ‒ 939 од,
артилерійських систем –105 од,
РСЗВ - 50 од,
засоби ППО - 18 од,
літаків – 33 од (уточнюється),
гелікоптерів – 37 од,
автомобільної техніки - 404 од,
легкі швидкісні катери - 2 од,
цистерн з ППМ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.