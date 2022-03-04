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Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: 9166 осіб, 251 танк, 939 броньованих машин, 33 літаки, 37 гелікоптерів

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Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: 9166 осіб, 251 танк, 939 броньованих машин, 33 літаки, 37 гелікоптерів
Війська РФ, що підступно вдерлися до України, продовжують нести втрати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.03 орієнтовно склали:

особового складу - 9166 осіб,

танків ‒ 251 од,

Бойових броньованих машин ‒ 939 од,

артилерійських систем –105 од,

РСЗВ - 50 од,

засоби ППО - 18 од,

літаків – 33 од (уточнюється),

гелікоптерів – 37 од,

автомобільної техніки - 404 од,

легкі швидкісні катери - 2 од,

цистерн з ППМ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: 9166 осіб, 251 танк, 939 броньованих машин, 33 літаки, 37 гелікоптерів 01

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Топ коментарі

  • olele
    ІнфоВійська України/[email protected]_army_or

    14 ч



    У россиян самый высокий в мире КРІ по трупакам. Аналогов нет!

  • atv1204 atv
    хорошо но мало.. российские матери должны тоже рыдать и оплакивать войну в Украине.. пусть российские женщины, которые теряют своих детей-военных преступников в пекле войны - идут на штурм бункера главного бройлера рф - кабаева! там кабаев спрятал своих детей..
  • Ivan Pidbujpata
    на півдні орки вже зачекалися
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