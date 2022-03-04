Держави ЄС спрощують правила перетину кордону для перевізників гуманітарної допомоги в Україну, - Мінінфраструктури

Низка держав ЄС спростила правила проїзду через свої кордони для перевізників гуманітарних вантажів для України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури, передає Цензор.НЕТ.

Так, станом на сьогодні проїзд через кордони Польщі, Литви, Латвії, Словаччини, Німеччини та Угорщини для перевізників гуманітарних вантажів в Україну більше не потребує жодних дозволів.

"Йдеться про звільнення перевізників від будь-яких додаткових умов, зокрема необхідності оформлення дозволів на міжнародні вантажні перевезення. Це необхідно для оперативної доставки гуманітарних вантажів на період воєнного стану", – пояснюють у міністерстві.

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Також для перетину кордону з Литвою, Латвією та Словаччиною більше не потрібно подавати інформацію про перевізника та транспортний засіб.

Для перевезення медикаментів територією Німеччини українським перевізникам необхідно лише надати номер транспортного засобу.

В свою чергу, Угорщина скасувала плату за користування дорогами та реєстрацію подій у електронній системі BIREG у разі транспортування гуманітарного вантажу до України через їх територію. На лобовому склі транспортного засобу має бути розміщене добре видиме оголошення із надписом "Humanitarian Aid for Ukraine" та зображення хреста червоного кольору.

У наявності також має бути Декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, а також супровідний лист від організації (англійською мовою), що направляє гуманітарний вантаж в Україну із інформацією про отримувача, реєстраційним номером автомобіля, датою відправки, характером та об’ємом вантажу.

"Важливо, що інформація про транспортний засіб, який буде рухатись територію Угорщини, повинна бути надана Міністерству інфраструктури України для інформування угорської сторони", – додають в Мінінфраструктури.

Для проїзду через Польщу перевізники мають завчасно заповнити форму. Більше того, Польща скасувала плату за користування усіма дорогами для перевізників гуманітарних вантажів. Також для всіх громадян України, які вимушено залишають власну країну, країна зобов’язалась забезпечити безоплатний проїзд залізницею.