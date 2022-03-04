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У Херсоні окупанти почали транслювати 24 російські телеканали

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У Херсоні вранці 4 березня через приставку Т2 російські окупанти почали транслювати 24 російські теле- та 3 радіоканали.

Про це з посиланням на РБК-Україна повідомляє Цензор.НЕТ.

На телеканалі UA:Херсон транслюється Всеукраїнський марафон. Інші регіональні канали не працюють.

Подібна ситуація й у районах області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські загарбники в Херсоні окупували телевежу і мають намір поширювати фейкові новини, - Нацгвардія

Як раніше повідомлялося, російські війська в Херсоні окупували телевежу та телерадіомовлення і мають намір поширювати фейкові новини та інформацію в місті.

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    нада телебашню значит валить
  • elena kosakovskaya
    Я вчера впервые расплакалась в разговоре с мамой..бедный мой Херсон...мамуля говорит почему нас бросают...мы не хотим в Россию...лучше б разбомбили эту вышку...пока есть инет...люди смотрят там укр новости.
  • Gyro
    Транслюють й транслюють... Ватніки завжди мали можливість дивитися їх по тарілках, а інші це лайно все одно дивитися не будуть
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