У Херсоні окупанти почали транслювати 24 російські телеканали
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У Херсоні вранці 4 березня через приставку Т2 російські окупанти почали транслювати 24 російські теле- та 3 радіоканали.
Про це з посиланням на РБК-Україна повідомляє Цензор.НЕТ.
На телеканалі UA:Херсон транслюється Всеукраїнський марафон. Інші регіональні канали не працюють.
Подібна ситуація й у районах області.
Як раніше повідомлялося, російські війська в Херсоні окупували телевежу та телерадіомовлення і мають намір поширювати фейкові новини та інформацію в місті.