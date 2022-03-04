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Москалькова попросила Червоний Хрест допомогти з пошуком російських військовополонених в Україні

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Москалькова попросила Червоний Хрест допомогти з пошуком російських військовополонених в Україні
Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова звернулася до президента Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) Петера Маурера та голови місії МКЧХ на Україні Флоранс Жилетт за сприянням у пошуках російських військовополонених та надання їм допомоги.

"Уповноважений з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова звернулася до президента Міжнародного Комітету Червоного Хреста Петера Маурера і глави місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні Флоранс Жилетт на захист прав російських військових, які потрапили в полон в Україні, з проханням сприяти встановленню перебування та забезпечення їхніх прав, передбачених нормами міжнародного права, включно з правом на медичну допомогу", - йдеться у повідомленні на сайті Москалькової, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Топ коментарі

  • Garry Grant
    Кацапская паскуда москалькова о правах человека заныла. У вас одно право,лапти-сдохнуть в муках.
  • Саша Пончик
    Нехрен было сюда лезть твари фашистские,путинским ублюдки.
  • albacha
    "Забезпечення їх прав"?! Едине праву у них тут це здохнути як погань!!!
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