Москалькова попросила Червоний Хрест допомогти з пошуком російських військовополонених в Україні

Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова звернулася до президента Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) Петера Маурера та голови місії МКЧХ на Україні Флоранс Жилетт за сприянням у пошуках російських військовополонених та надання їм допомоги.