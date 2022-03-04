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Лише закрите небо різко зупинить ескалацію, – ОП

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Лише закрите небо різко зупинить ескалацію, – ОП
Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявляє, що Заходу час взяти на себе відповідальність за закінчення війни в Україні.

Як інфомує Цензор.НЕТ, про це Подоляк написав у твіттері.

"Логіка цієї війни – нарощування ракетних та авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі, великих містах та мирному населенню. Лише закрите небо різко зупинить ескалацію. Настав час західним партнерам взяти і на себе відповідальність за закінчення війни", - зазначив він.

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  • Сергей Владимирович b9c38e15
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