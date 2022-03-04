Рівненські рятувальники отримали 11 вантажівок гуманітарної допомоги для підрозділів ДСНС України

Рівненські рятувальники отримали бойовий одяг, взуття, пожежні каски, пожежні рукави, тепловізори, переносні генератори, мотопомпи, ліхтарі, пожежні стволи, медичні вироби та інше майно, передане Україні польськими вогнеборцями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Рятувальники також отримали 7 пожежних та 1 медичний автомобіль із Польщі.

"Ця гуманітарна допомога допоможе посилити боєздатність підрозділів північних, південних та центральних областей, які працюють над ліквідацією пожеж та надзвичайних ситуацій, спричинених військовими діями російських окупантів", - йдеться в повідомленні.

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Усе майно розподіляється відповідно до потреб серед пожежно-рятувальних підрозділів нашої держави.

Наразі триває отримання та розподіл гуманітарного вантажу.