Волонтери за ніч створили сайт для громадян Білорусі "Застанся Дома": розповідають, чому білоруським військовим не варто йти проти України

Волонтери за ніч створили сайт для громадян Білорусі - "Застанся Дома".

Про це пише радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"В ньому, на однієї сторінці, концентровано виклали аргументи, чому білоруській військовим краще піти під трибунал чим піти проти України. Просимо активно поширювати відправляючи лінк на телефони, мейли і прямою рекламою на сябрів. https://zastansyadoma.com", - закликав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тихановська заявила про початок антивоєнного руху в Білорусі