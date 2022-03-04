Заробітчани повертаються в Україну, щоб захищати Батьківщину

За минулу добу через західний кордон до України повернулося понад 11 тис українців, які їдуть боронити Батьківщину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

"Минулої доби кордон на в’їзд до України перетнули майже 14 тисяч осіб, з яких понад 11 тисяч - українці. Пишаємося співвітчизниками, які у цей тривожний час їдуть боронити свою Батьківщину!", - йдеться в повідомлені.

За даними прикордонників, на виїзд з України до ЄС та Молдови 3 березня прослідувало понад 71 тисяча осіб та майже 13,5 тисяч автівок. Кордон до Польщі перетнули майже 54 тисячі людей, решта вибули до Угорщини, Словаччини, Румунії та Молдови.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": За добу західний кордон України перетинає близько 120 тисяч людей, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Наразі одним із основних завдань для прикордонників та митників є оформлення гуманітарної допомоги для українського населення та нашої армії. Усі пропускні процедури максимально спрощені.