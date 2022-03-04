"Он все делает правильно. Запад совсем озверел", - росіяни про Путіна та бомбардування в Україні. ВIДЕО
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Чимала частка росіян підтримує дії своїх збройних сил в Україні та зовнішню політику свого президента.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчить опитування "Настоящего времени" в російських містах Перм та Владивосток.
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