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"Он все делает правильно. Запад совсем озверел", - росіяни про Путіна та бомбардування в Україні. ВIДЕО

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Чимала частка росіян підтримує дії своїх збройних сил в Україні та зовнішню політику свого президента.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчить опитування "Настоящего времени" в російських містах Перм та Владивосток.

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Топ коментарі

  • Папєрєднік
    Кончані фашисти!
  • Hanka Panyanka
    ну вот и приплыли, а мы на них надеялись..., это мордор..., пленных никуда не отдавать, никаким матерям, они пойдут воевать снова...
  • шурец
    страна дурдом
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