Під час оборони Енергодара особовий склад Нацгвардії зазнав втрат, кількість уточнюється, - МВС

Вчора із шостої години вечора ворог активно продовжив спроби пройти до об'єктів Запорізької АЕС. Після опівночі почалися активні обстріли наших позицій які охороняла та обороняла Національна гвардія України.

Противник застосовував вогонь із танків, зі стрілецької зброї, а також вогонь снайперів. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

Внаслідок обстрілів відбулося загорання приміщень.

"На базі Запорізької атомної електростанції виникла пожежа адміністративного приміщення та навчально-тренувального корпусу від обстрілів окупантами. Незважаючи на це, ворог продовжив стріляти в напрямку станції. Допустити підрозділи ДСНС до гасіння пожежі вдалося лише під ранок і частково локалізувати пожежу. Біля Енергодару зосереджено біля 90 одиниць техніки, підрозділи кадирівців, які мали тепловізори та зброю для ефективного бою в нічних умовах", - йдеться у повідомленні.

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У особового складу Національної гвардії України маються втрати та поранені. Інформація уточнюється щодо кількості.

Представники станції заявляють, що наразі на найбільшій АЕС Європи є реальна загроза ядерної небезпеки.

Було відключено один блок.