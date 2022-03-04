Під час оборони Енергодара особовий склад Нацгвардії зазнав втрат, кількість уточнюється, - МВС
Противник застосовував вогонь із танків, зі стрілецької зброї, а також вогонь снайперів. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.
Внаслідок обстрілів відбулося загорання приміщень.
"На базі Запорізької атомної електростанції виникла пожежа адміністративного приміщення та навчально-тренувального корпусу від обстрілів окупантами. Незважаючи на це, ворог продовжив стріляти в напрямку станції. Допустити підрозділи ДСНС до гасіння пожежі вдалося лише під ранок і частково локалізувати пожежу. Біля Енергодару зосереджено біля 90 одиниць техніки, підрозділи кадирівців, які мали тепловізори та зброю для ефективного бою в нічних умовах", - йдеться у повідомленні.
У особового складу Національної гвардії України маються втрати та поранені. Інформація уточнюється щодо кількості.
Представники станції заявляють, що наразі на найбільшій АЕС Європи є реальна загроза ядерної небезпеки.
Було відключено один блок.