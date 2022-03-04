Ніч на Харківщині минула відносно спокійно, - Нацполіція
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
"Працівники служб та підрозділів ГУНП в Харківській області готові до виконання службових завдань. Пріоритетами минулої доби для правоохоронців стала допомога населенню в розв’язанні нагальних питань: допомога в евакуації, супровід автомобілів з дітьми, надання гуманітарної допомоги, вирішення соціальних проблем, оперативне реагування на повідомлення про випадки мародерства та інші правопорушення", - йдеться у повідомленні.
Поліція попереджає, що в умовах постійних обстрілів громадянам необхідно подбати про свою безпеку. У разі повітряної тривоги потрібно відразу сховатися в укритті або залишатися у власній оселі і обов’язково відійти від вікон. У вечірній час та протягом комендантської години не потрібно вмикати світло в приміщеннях, щоб не привертати уваги ворожої артилерії та авіації. Головне не панікувати, постійно тримати про собі документи, цінні речі, предмети першої необхідності.