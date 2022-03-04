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Люди на Запорізькій АЕС працюють під дулами автоматів, - в.о. голови "Енергоатому" Котін

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Люди на Запорізькій АЕС працюють під дулами автоматів, - в.о. голови "Енергоатому" Котін
Як повідомив виконувач обов’язків директора "Енергоатому" Петро Котін, обстріли на ЗАЕС тривали до 4 ранку.

"Повністю знищено будівлю центру. Загарбники зайшли на територію, під контроль взяли працівників, зв’язку немає, працюють під дулами автоматів противника. На території станції 6 реакторів, в кожному з них паливо, повне завантаження. Попадання будь-якого снаряду приведе до катастрофи. Коли почались обстріли перевели енергоблоки в безпечний стан", — заявив Котін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

Він також додав, що МАГАТЕ повинно вживати заходів, щоб впливати на загарбника.

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Топ коментарі

  • Cinichny Bandera
    Многие читали о том, как Вермахт в 1941-м одним ударом взял в плен миллионы советских солдат, и многим не верилось.
    О том, как советские солдаты бросали технику и тысячи танков и самолётов достались немцам неповреждёнными. И многим не верилось.
    О том, как Жуков и другие "полководцы" заваливали немцев трупами, бросая на штурм дивизии, которые погибали одна за другой. И многим не верилось.
    Многим казалось, что эти новые историки, появившиеся после распада совка, может в целом и правы, но всё-таки преувеличивают. Ну не может быть такого.

    Оказывается, что всё это было правдой до последней буквы. Просто русские так воюют. К солдатам действительно относятся как к мясу, они действительно демотивированы, а у кацапских генералов действительно нет другой тактики, кроме как заваливать противника трупами и ржавым железом. Брать не мастерством, а количеством.

    Всё что мы знаем о российской армии, о "чести русского офицера", об их подлости и трусости - всё это правда.
  • Cinichny Bandera
    Какие, нахуй, дети? ФАШИСТЫ! (c)



    Дивіться, «моторола» в Чечні бігав молодим солдатиком, рацію носив на спині. І можливо його тоді не вбили бо хтось подумав «та це ж діти, хлопчик молодий».
  • Cinichny Bandera
    ‼️‼️Завтра у Конгресі США будуть голосувати за закриття неба над Україною. Ми повинні добити їх, тому закидаємо твітами!
    1. Копіюємо текст з наступного твіта:
    Ukraine needs weapons and humanitarian assistance to defend against #Putin. Stop innocent civilian deaths.
    @POTUS
    , provide #SafeAirliftUkraine #StopPutin

    • Перевірте, щоб усі хештеги і теги працювали.

    2. Обираємо сенатора із списку нижче (треба охопити всіх). Заходимо на їх сторінку, натискаємо на синній плюсик, вставляємо повідомлення⬆️. Надсилаємо, і далі по списку.
    twitter.com/SenMarkKelly?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor…https://twitter.com/SenatorSinema?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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