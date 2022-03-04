Найближчим часом ворог активізує проведення інформаційних операцій проти нашої держави, - ГУР

За інформацією ГУР МО України найближчим часом ворог активізуватиме проведення інформаційних операцій проти нашої держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

"Не виконавши завдання із військового бліцкригу російська федерація переходить до відверто терористичних способів ведення бойових дій на території України. Водночас російські окупанти приділяють значну увагу активізації інформаційно-психологічних операцій. Головне управління розвідки Міністерства оборони України попереджає, що найближчим часом очікується комплексне та масштабне вкидання ворогом фейкових новин, яке здійснюватиметься із залученням усього спектру сучасних інформаційних засобів" - йдеться у повідомленні.

ГУР Міноборони закликає українців бути пильними, вірити у Збройні Сили України та користуватися інформацією з офіційних та перевірених джерел.

Слава Україні!

Разом до Перемоги!