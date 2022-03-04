"Зупиніть ядерного маніяка!", - Стефанчук закликав до якнайшвидшого встановлення безпілотної зони над Україною

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявляє про необхідність якнайшвидше встановити безпілотну зону над Україною.

Про це він заявив у відеозверненні в п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Цей злочин наочно демонструє необхідність якнайшвидшого впровадження безпілотної зони над Україною для того, щоб захистити не лише Україну, а й Європу, і світ загалом. Зупиніть ядерного маніяка!", - сказав Стефанчук.

Спікер парламенту наголосив, що російські окупаційні війська свідомо обстрілюють Запорізьку атомну електростанцію. За його словами, це цілеспрямований обстріл із метою викликати катастрофу загальносвітового масштабу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лише закрите небо різко зупинить ескалацію, – ОП

"Запорізька атомна електростанція в рази потужніша та небезпечніша за Чорнобиль (Чорнобильська атомна електростанція, на якій у квітні 1986 сталася аварія, що призвела до техногенної катастрофи - ред.). Усе це свідчить про те, що злочини Путіна досягли загальносвітового масштабу і загрожують існуванню Європи, а, можливо, і людства", - наголосив Стефанчук.