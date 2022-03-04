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"Зупиніть ядерного маніяка!", - Стефанчук закликав до якнайшвидшого встановлення безпілотної зони над Україною

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"Зупиніть ядерного маніяка!", - Стефанчук закликав до якнайшвидшого встановлення безпілотної зони над Україною
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявляє про необхідність якнайшвидше встановити безпілотну зону над Україною.

Про це він заявив у відеозверненні в п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Цей злочин наочно демонструє необхідність якнайшвидшого впровадження безпілотної зони над Україною для того, щоб захистити не лише Україну, а й Європу, і світ загалом. Зупиніть ядерного маніяка!", - сказав Стефанчук.

Спікер парламенту наголосив, що російські окупаційні війська свідомо обстрілюють Запорізьку атомну електростанцію. За його словами, це цілеспрямований обстріл із метою викликати катастрофу загальносвітового масштабу.

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"Запорізька атомна електростанція в рази потужніша та небезпечніша за Чорнобиль (Чорнобильська атомна електростанція, на якій у квітні 1986 сталася аварія, що призвела до техногенної катастрофи - ред.). Усе це свідчить про те, що злочини Путіна досягли загальносвітового масштабу і загрожують існуванню Європи, а, можливо, і людства", - наголосив Стефанчук.

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Топ коментарі

  • Cinichny Bandera
    ‼️‼️Завтра у Конгресі США будуть голосувати за закриття неба над Україною. Ми повинні добити їх, тому закидаємо твітами!
    1. Копіюємо текст з наступного твіта:
    Ukraine needs weapons and humanitarian assistance to defend against #Putin. Stop innocent civilian deaths.
    @POTUS
    , provide #SafeAirliftUkraine #StopPutin

    • Перевірте, щоб усі хештеги і теги працювали.

    2. Обираємо сенатора із списку нижче (треба охопити всіх). Заходимо на їх сторінку, натискаємо на синній плюсик, вставляємо повідомлення⬆️. Надсилаємо, і далі по списку.
    twitter.com/SenMarkKelly?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor…https://twitter.com/SenatorSinema?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
  • Alexey Chernyavsky
    Давали гарантии безопасности при ликвидации ЯО, а теперь даже небо закрыть не можете. Вот и все гарантии.
  • Vlad Hof
    Беспилотной зоны не будет, это нереально. Требуйте мобильные пво типа Гепард немецкие или французские Роланд
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