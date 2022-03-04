"Новий рівень безвідповідального терору": Естонія про обстріл ЗАЕС

У Міністерстві закордонних справ Естонії заявили про повну безвідповідальність дій російських окупаційних військ, які почали прориватися до Запорізької АЕС.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це МЗС заявило вранці 4 березня.

"Бомбардування Запорізької АЕС - це абсолютно новий рівень безвідповідального терору. Наслідки аварії будуть катастрофічними для усіх. Атаки у цьому районі, як і по всій території України, мають негайно зупинитися", - заявили в МЗС Естонії.

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