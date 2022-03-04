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Справу проти Росії почнуть розглядати в Гаазі в понеділок

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Справу проти Росії почнуть розглядати в Гаазі в понеділок
Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі почне розглядати звинувачення України проти Росії в геноциді в понеділок, 7 березня.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

У понеділок – вівторок суд проведе публічні слухання "Звинувачення у геноциді відповідно до Конвенції про попередження злочину геноциду та покарання за нього (Україна проти Російської Федерації)".

Слухання розпочнуться у понеділок о 10.00 (за місцевим часом, об 11.00 за Києвом. – Ред.) та триватимуть до 13.00, час слухань на вівторок аналогічний.

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Топ коментарі

  • Jan Kilmister
    Зачем такая бешенная спешка? . Уже после нового года. Озабоченные
  • Михаил Дужик
    Будем ли мы живы к понедельнику никого уже не интересует.
  • Cinichny Bandera
    ??

    "Когда мы в декабре 1979 года вошли в Афганистан, душманов там не было. Так сказал бывший командующий 40-й армии, служивший в Афганистане более 5 лет, генерал-полковник Борис Громов. Выходит, что душманов «родили» мы. Война в Афганистане унесла 15 тысяч жизней наших солдат и офицеров…

    Когда мы в конце 1994 года вошли в Чечню с наведением «конституционного порядка», там не было боевиков. Президентом этой республики был советский генерал Дудаев. Боевики появились с нашим «наведением порядка».

    Теперь вот истребляем националистов на Украине. Но у нас в России националистов больше.



    Десятки тысяч советских украинцев прошли через Афганистан. Как правило, это отличные солдаты и офицеры. Мой командир в Афганистане подполковник (а впоследствии и полковник) Советской армии Иван Иванович Номеровский - из Одессы. У него три сына, а сейчас уже внуки призывного возраста.

    После Номеровского командиром отдельного батальона в Афганистане стал подполковник Ярослав Осипович Турлай. Он - с Западной Украины. Я был его заместителем. Служили и жили с ним полтора года как братья. Турлай погиб в Афганистане в октябре 1987 года. У него осталось двое детей. Тогда они были младшими школьниками. Сейчас у них уже взрослые дети.

    Мне что, воевать с его детьми и внуками?..

    Лучшим командиром роты в батальоне был украинец из Киева Володя Ивашенко. Он был дважды ранен в Афганистане. Несколько лет назад был у меня в «Новой газете». Мы обнялись как родные. У Володи две взрослые дочери, внуки…

    Кто я теперь для них?"
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