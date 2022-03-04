Справу проти Росії почнуть розглядати в Гаазі в понеділок
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Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі почне розглядати звинувачення України проти Росії в геноциді в понеділок, 7 березня.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
У понеділок – вівторок суд проведе публічні слухання "Звинувачення у геноциді відповідно до Конвенції про попередження злочину геноциду та покарання за нього (Україна проти Російської Федерації)".
Слухання розпочнуться у понеділок о 10.00 (за місцевим часом, об 11.00 за Києвом. – Ред.) та триватимуть до 13.00, час слухань на вівторок аналогічний.