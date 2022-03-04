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Окупанти у Херсоні хочуть проголосити "Херсонську народну республіку", - Центр протидії дезінформації

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Окупанти у Херсоні хочуть проголосити "Херсонську народну республіку", - Центр протидії дезінформації
Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє про поширення російськими інфотерористами нової хвилі дезінформації.

Про це йдеться в телеграм-каналі Центру, передає Цензор.НЕТ.

"4 березня на херсонському майдані Свободи російські загарбники розмахуватимуть прапорами РФ та кричатимуть, що Херсон - це "Херсонська народна республіка". Для цього у місто звозять 2 великі автобуси, 20 автівок, 2 спринтери та 7 "ГАЗелей". Звертаємося до мешканців міста Херсон! Не дайте себе обдурити! Не підходьте близько до цієї масовки! Не вірте фейкам!" - йдеться у повідомленні.

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Окупанти у Херсоні хочуть проголосити Херсонську народну республіку, - Центр протидії дезінформації 01

Окупанти у Херсоні хочуть проголосити Херсонську народну республіку, - Центр протидії дезінформації 02

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Топ коментарі

  • XXX YYY ca4c0691
    На данний момент це вже не важливо, розв'язки дві - або ми їх, або вони нас
  • Gyro
    В цій ситуації мер та інші чиновники Херсона мають піти з своїх посад, щоб не співпрацювати з окупантами. Нехай орки завозять свою окупаційну адміністрацію...
  • Алекс Леонов
    а далi шо перемирiе та Херсон вже не наш ? кацапи йдуть нахер
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