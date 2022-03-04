За добу російські війська вбили на Донеччині 2 мирних жителів, 8 поранено, - Нацполіція

За добу російські війська вбили на Донеччині 2 мирних жителів, 8 поранено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, під ударом окупанта опинилися 12 населених пунктів. Поліцейські документують наслідки обстрілів та допомагають людям.

"Окупанти били по населених пунктах – Маріуполь, Водяне, Богоявленка, Старий Крим, Сартана, Зайцеве, Світлодарськ, Андріївка, Майорске, Торецьк, Покровськ, Березове. Пошкоджено 24 об’єкти. РФ розстріляла станцію переливання крові, торговий центр і продуктову крамницю, житлові будинки", - йдеться у повідомленні.

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Упродовж минулої доби постраждали 10 цивільних мешканців.

Поліція відкрила кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.